Trabajadores de un hostal en San Martín de Porres denuncian a cinco jóvenes que pasaron la noche en diferentes habitaciones y pidieron grandes cantidades de alcohol, de estafarlos al momento de pagar con un “falso Yape”.

Según detalló uno de los encargados del hostal Las Vegas, los sujetos se hospedaron en tres habitaciones.

“Querían una habitación con jacuzzi, aquí no tenemos. Se les dijo que había otro establecimiento cerca con jacuzzi, pero no quisieron. Empezaron a pedir las cervezas por cantidad. Querían que todos los six pack que teníamos los metiéramos a la refrigeradora”, indicó a Latina.

Después de pasar algunas horas bebiendo, decidieron retirarse del establecimiento y pagar con un “falso Yape”.

“Cuando se les dice el monto, uno de los chicos que tiene polera blanca y robo escanea el código y por la cámara se ve que hace una captura de pantalla y empieza a mover. No se ve exactamente qué hace, pero se tarda mucho más de lo que debería tardarse para un pago de QR”, señaló el trabajador.

En las imágenes se observa como los jóvenes intentan distraer al encargado mientras que uno de ellos realiza la edición del Yape falso. “Incluyendo las bebidas, vino, cerveza, más las habitaciones poco más de S/800″, fue el monto de lo perdido.

“Lamentablemente a esa hora no teníamos cómo comunicarnos para confirmar el pago y lo que hacemos es tomar la foto para corroborarlo con la encargada. Ella a los días se dio cuenta que el pago no llegó”, indicó.