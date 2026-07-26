La Policía Nacional del Perú intervino a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los R7 de Canta Callao” durante un operativo realizado en el distrito de San Martín de Porres. La intervención se ejecutó tras labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar a los sospechosos dentro de un inmueble ubicado en la intersección de la calle Pisac con el jirón Balneario.

El operativo se desarrolló alrededor de las 6:00 a. m. de este domingo y estuvo a cargo de efectivos policiales de distintas unidades especializadas. Los detenidos son ciudadanos ecuatorianos identificados como José Loor, Karina Véliz, Ariel Bravo y Freddy Intriago.

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec.

¿Qué delitos habrían cometido?

De acuerdo con información del Ministerio del Interior, los intervenidos estarían vinculados a presuntos delitos como extorsión, sicariato, tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos, además de microcomercialización de drogas en la zona norte de Lima. Los cuatro fueron trasladados junto al material incautado para continuar con las diligencias correspondientes.

Durante el registro del inmueble, los agentes encontraron un revólver, diez municiones sin percutar y seis casquillos de bala. Además, se incautaron nueve teléfonos celulares, doce cédulas de extranjería y S/ 6,900 en efectivo.

La Policía también halló 16 bolsas con marihuana y aproximadamente 200 gramos de la misma sustancia, además de dos recipientes adicionales que contenían la misma droga. Entre los objetos encontrados también figuran tres eSIM y un cuaderno con anotaciones que estarían relacionadas con presuntos cobros extorsivos.

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

Uno de los sospechosos tiene antecendentes

La Policía constató que José Loor Vega, conocido con el alias de “Chelo”, cuenta con una requisitoria vigente en Ecuador. La orden de captura en ese país estaría relacionada con los presuntos delitos de posesión de armas y secuestro.

El Ministerio del Interior informó que el operativo contó con la participación de la Oficina de Inteligencia, el SUAT, personal de la Divopus Norte 2 y efectivos de la Comisaría PNP Independencia. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar el grado de participación de cada uno de los intervenidos.

Los detenidos permanecen a disposición de la unidad especializada de la Policía Nacional, mientras se realizan las diligencias en coordinación con el Ministerio Público. El material incautado será parte de las investigaciones para esclarecer los hechos atribuidos a la organización criminal.

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec