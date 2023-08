Una motocicleta valuada en más de 10,000 soles fue robada en el distrito de Santiago de Surco. La víctima, quien no ha sido identificada, afirmó que hasta ahora no ha recibido ninguna llamada de los extorsionadores.

El robo ocurrió en la cuadra 2 de la avenida Caminos del Inca. Una cámara de vigilancia captó todas las acciones del delincuente. Una vez en la moto, que estaba asegurada a un poste, el ladrón forzó la chapa de encendido y luego rompió la correa de seguridad con una herramienta.

“En el video se puede apreciar que mete un tipo de palanca a la chapa y para el candado, (usa) un tipo de punzón y perfora donde está la chapita. (...) He esperado que me pidan algún tipo de rescate, pero no he recibido ninguna llamada”, señaló el propietario del vehículo a Canal N.

En minutos, el delincuente logró llevarse la costosa motocicleta. La denuncia y la investigación se están llevando a cabo en la comisaría de Sagitario.

TE PUEDE INTERESAR