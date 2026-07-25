Las cámaras de seguridad instaladas en la calle Salvador Allende, en la urbanización Villa Victoria, distrito de Surquillo, registraron el ataque armado en el que tres ciudadanos venezolanos fueron asesinados la noche del viernes 24 de julio.

Los registros de videovigilancia muestran que una camioneta de color plata se detuvo frente a una barbería donde se encontraban las víctimas alrededor de las 9:00 p. m. Segundos después, dos hombres descendieron del vehículo y abrieron fuego contra los tres extranjeros.

🚨 #LOÚLTIMO | Cámaras de la Municipalidad registraron el momento en que tres hombres fueron acribillados en Surquillo.



⚠️Se recomienda discreción. https://t.co/uXd2P8taJ4 pic.twitter.com/QADKYbWUFJ — Roger García (@Aderly) July 25, 2026

De acuerdo con las imágenes, uno de los atacantes bajó del asiento del copiloto y el otro del asiento posterior de la camioneta. Ambos dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas y, tras cometer el crimen, abordaron nuevamente la unidad para huir a toda velocidad.

Vecinos de la zona acudieron al lugar para intentar auxiliar a los heridos luego de escuchar los disparos. Sin embargo, los tres hombres fallecieron debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

Policía identificó a dos víctimas

Personal de la Policía Nacional llegó a la escena del crimen para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Como parte de las investigaciones, los agentes analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad y recopilan otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Alexander Jiménez Rodríguez y José Corado Silva Rodríguez, quienes eran familiares. El tercer fallecido permanece como no identificado y figura, por el momento, como NN.

Los familiares solicitaron que las investigaciones permitan ubicar y capturar a los responsables del ataque. Asimismo, señalaron que los tres ciudadanos trabajaban en la barbería y afirmaron que no tenían conflictos con otras personas.

Al cierre de esta información, la Policía mantenía las diligencias para esclarecer el móvil del triple homicidio. Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima como parte del procedimiento correspondiente.