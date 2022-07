El superintendente de Susalud, Juan Carlos Velasco Guerrero, explicó las propuestas que tiene esta entidad para mejorar los servicios en salud que se brinda a la población. Se trata de una iniciativa para convertirse en un organismo regulador en el sector salud y otra para fijar una tarifa única en los servicios de emergencia.

La primera ha sido presentada ante el Congreso y el Poder Ejecutivo y, de acuerdo a Velasco, permitirá defender al usuario de los servicios en salud de posibles cobros abusivos en establecimientos públicos y privados, como los denunciados durante la pandemia por el COVID-19.

La propuesta se viene desarrollando en mesas técnicas de trabajo y el objetivo es que se concrete en diciembre próximo.

“Aprobamos planes, pero no precios”

Velasco Guerrero señaló a este medio que actualmente Susalud solo aprueba planes de seguros de las empresas aseguradoras, pero no las tarifas que deben pagar los asegurados, lo que impide fiscalizar cobros excesivos a los pacientes.

“Lo que hace Susalud es aprobar el plan de seguros que va a comercializar la empresa aseguradora, mas no aprueba ni el costo ni el precio ni la tarifa”, subrayó el médico.

Y agregó: “Si el plan que usted tiene significa que le van a entregar una taza de café y un sándwich, yo superviso que le den la taza de café y el sándwich, mas no le superviso cuánto cuesta el café”, graficó.

Por lo tanto, el funcionario recalca que de aprobarse en el Congreso su categoría de ente regulador, Susalud no solo aprobará planes, sino también la tarifa que comercializará la aseguradora. “Entonces allí va a haber todo un cambio”, asegura.

Consultado si esto significará un control de precios, el funcionario lo descartó.

Al respecto, mencionó que será a través de una metodología, “como ocurre en Colombia con Supersalud, que ha llegado a un consenso con las aseguradoras, con un acuerdo de partes, lo mismo pasará en Perú”.

“Tampoco vamos a ser ciegos, hay ciertas aseguradoras que cometen cierto abusos, no lo vamos a negar, eso no lo puede permitir el Estado, no se impone pero tampoco se puede dejar la puerta abierta, recordemos que estamos en una economía social de mercado, no de libre mercado”, consideró.

Velasco Guerrero también contó que las empresas aseguradoras le han solicitado exponer su metodología para establecer sus tarifas.

“Les daremos cita para la próxima semana, para que ellos puedan exponer, hacia eso vamos, a una metodología de ver cómo es que están sacando y aprobando sus tarifas”, indicó.

Tarifa única por servicio de emergencia

Sobre esta propuesta, el funcionario recordó que actualmente todos los establecimientos de salud, sean públicos o privados, están obligados a brindar atención de urgencia a los ciudadanos, gracias a la Ley de Emergencia, y en caso no cumplan son multados por Susalud.

“Lo que queremos es evitar las multas (por falta de atención). El objetivo es que (el servicio de emergencia) no lo pague el Estado ni lo pague el ciudadano, lo debería pagar su seguro porque ahora todos somos asegurados”, señaló.

Para esto se ha conversado con EsSalud, Minsa y las clínicas, a fin de que la atención del paciente sea cubierto por el seguro con el que cuenta esta persona.

Es decir, no se pagará el costo que cobra una clínica por emergencia o lo que cobra EsSalud, sino que habrá una tarifa única que no será impuesta sino, según asegura Velasco, también fruto de un consenso.

Actualmente los privados se quejan de la falta de pago (reembolso) del sector público (SIS y EsSalud), mientras que este se queja de que los primeros cobran demasiado.

Cómo denunciar

El superintedente también mencionó que actualmente Susalud recibe todo tipo de denuncia por actos que vulneran el derecho a la salud del ciudadano, entre ellas malas atenciones, citas que no se dan, falta de medicinas o de personal médico.

Así, en caso un ciudadano haya quedado insatisfecho con su atención en salud en un establecimiento privado o público, o considere que sus derechos en salud han sido vulnerados, puede ingresar su consulta o denuncia virtual a través del aplicativo Susalud Contigo.

La entidad también esta a disposición de la población las 24 horas, los 365 días del año, a través de la línea 113 opción 5. Asimismo, el usuario se puede comunicar con el Asistente Virtual Inteligente (AviSusalud) a través del WhatsApp 960118796 y a través de las redes sociales con la cuenta @SusaludPeru.

Además, en los principales hospitales de Lima y las regiones se cuenta con delegadod para resolver las insatisfacciones de los ciudadanos que acuden a recibir atención en salud, según informó la entidad.

El dato

En lo que va del año 2022 Susalud ha recibido 70.867 solicitudes de intervención de la población por derechos vulnerados como el acceso a los servicios de salud (35,46%) y a la información (34,82%):

(Fuente: Susalud)

VIDEO RECOMENDADO

SuSalud informa que 102 clínicas privadas son investigadas por cobro indebido de pruebas moleculares