La presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, lamentó la ausencia de agentes de la Policía Nacional en la en emporio comercial durante el asalto a un cambista, a pesar del compromiso del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para reforzar la seguridad en el lugar.

Tras mostrar su indignación por el asalto a mano armada, Susana Saldaña, precisó a Canal N, que el cambista resultó herido y fue llevado al hospital donde se viene recuperando.

La dirigente empresarial denunció que ni un policía estuvo en la zona del ataque durante el feriado, y pidió al ministro Juan José Santiváñez explicar sobre las falencias en la seguridad en el emporio comercial.

“Estamos súper indignados por el reciente asalto a un cambista. Nos indigna que no haya habido ni un solo policía. El delincuente no descansa, no tiene feriado”, expresó.

A decir de Susana Saldaña, los delincuentes contaban con la información previa respecto a la ausencia de policías en el feriado. “Llevamos meses trabajando en los planes de seguridad, acá el mismo ministro ha venido y se ha comprometido”, incidió.

“La decisión que hoy 30 de agosto, de que no haya personal policial desde las 10 de la mañana y sobre todo los corredores seguros, alguien nos tiene que dar explicaciones (...) No sé qué ha ocurrido hoy, entonces eso a nosotros nos indigna porque en feriado hay más gente. Con toda esta situación no podemos permitir, estamos hablando del emporio más importante del país”, subrayó la empresaria.

