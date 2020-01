A pocos días de iniciar sus labores en la gerencia de Seguridad Ciudadana en la municipalidad de Magdalena, Susel Paredes aseguró que su relación laboral terminó en buenos términos con el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

En diálogo con Canal N, la ex actriz reveló algunos detalles sobre la preocupación que sintieron su madre y su esposa cuando trabajaba en la comuna de La Victoria. Dijo que su progenitora lloraba cada vez que salía por la televisión cuando participaba de un operativo como en el emporio de Gamarra.

“(La relación con Forsyth) terminó bien. Ha sido un año súper esforzado. Mi mamá lloraba cada vez que me veía en la televisión, tenía que llamarla para decirle que todo estaba controlado”, mencionó.

Además, comentó que su esposa fue que le compró el casco y el chaleco antibalas que llevaba durante los operativos, ya que también estaba muy preocupada por su integridad.

“(Mi esposa) me compró mi casco, el chaleco antibalas a medida, puedes imaginar la angustia que han vivido durante un año”, remarcó.

Al ser consultada si dejó su cargo en La Victoria por la peligrosidad a la que se enfrentaba como parte de sus funciones, Paredes respondió: “No, porque he tenido un buen dispositivo de seguridad. Me he cuidado mucho, mi vida social se redujo a la nada realmente”.

Nuevos retos en Magdalena

En otro momento, Susel Paredes refirió que ha cumplido un ciclo en La Victoria y que ahora tiene nuevos retos en Magdalena de Mar.

“Hemos cumplido un ciclo. Hemos tenido un año. Yo acompañé al alcalde George Forsyth desde el 31 de diciembre (2018) y hemos terminado el 31 de diciembre (2019). Nos relevó, por la tarde, quien se hizo cargo de la gerencia de Seguridad Ciudadana”, sostuvo.

También, mencionó que “los caminos ya están trazados” en le Gerencia de Seguridad Ciudadana en La Victoria, y que solo falta cumplirlos.

Posteriormente, exhortó a los propietarios de los vehículos abandonados en las calles de Magdalena para que los vendan como chatarra para evitar las multas.

“Les exhorto que los oferten... llévenselos de una vez, véndalos como (se encuentren los vehículos), al menos te darán lo que vale el fierro. Pero, ya no vas a pagar la multa, más el traslado de la grúa, más el depósito (por tener vehículos abandonados en la puerta de las casas)”, enfatizó.

























Nota en desarrollo...