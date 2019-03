Tenista Luis Horna fue atropellado por un taxista cuando montaba bicicleta

Síguenos en Facebook

El retirado tenista profesional Luis Horna, contó que este sábado fue víctima de un atropello mientras se encontraba manejando bicicleta en compañía de un amigo.

El deportista peruano de 38 años compartió a través de su página oficial de Facebook que un taxista en La Molina.

"Salí a pedalear con mi bro, nada del otro mundo, 3 horas para disfrutar, buen clima y una ruta que nos encanta (molineando); pero alguien decidió que no tenía que ser un buen día, alguien estaba apurado y no podía parar en un cruce porque 3 segundos era demasiado tiempo, o probablemente tenía flojera de apretar el freno porque levantar el pie j..! Cruzo y a la m... “así somos”, yo hago lo que quiero y no respeto la luz roja, la señal de pare o el cruce peatonal, y si vas en bici j... porque me llegas mas al p...", escribió, indignado, el deportista.

Horna contó que el impacto del vehículo lo empujó a tal nivel que por poco pude ser atropellado por otro vehículo.

"Creo que eso es realmente lo que más me duele, el hecho de que esta persona ni siquiera tenga la delicadeza de preocuparse, casi me mata!!", escribió Horna al recordar que el conductor del taxi que lo embistió le dijo "por qué no paraste" tras atropellarlo.

Finalmente, el tenista contó que recibió ayuda y atención de algunos vecinos de la zona, quienes incluso atendieron sus heridas hasta que llegó una ambulancia.

De acuerdo a Horna, el saldo del accidente fueron solo "cortes, heridas y [una] rodilla inflada".

"Ojo, no sientan pena ni nada de eso, todo pasa y lo mas importante es que hoy regrese a mi casa. Sientan lastima, bronca, vergüenza, desilusión por gente como ese taxista que ya se debe de haber olvidado de todo", finalizó su mensaje el deportista.