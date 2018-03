​Tráfico de Lima impidió que experto en transportes de México llegue a una entrevista (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Arturo Cervantes, especialista en tránsito y seguridad vial de México, vivió en carne propia uno de los problemas que se ha ido agudizando en Lima: el caos vehicular.

Y es que el experto no pudo llegar a una entrevista que tenía pactada en RPP debido al tráfico. A través de la vía telefónica contó lo que le sucedió.

“Estoy impresionado con el tráfico de Lima. Qué bueno que no soy cardíaco porque he intentado llegar a tu cabina y he descubierto que hay un caos”, señaló el especialista.

Indicó que si bien la Ciudad de México es muy grande, no ha visto allí "un caos vehicular y vial" como el que ha presenciado en nuestra capital.

Sostuvo que existe enormes áreas de oportunidad para darle solución a esta problemática, empezando por la capacitación de los conductores y a la concienciación de los riesgos viales.

Arturo Cervantes precisó que en su experiencia por las calles de Lima pudo notar un "estilo de conducción muy agresiva y muy peligrosa que seguramente está costando miles de vidas cada año".

Explicó que un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la OCDE, señalan que los accidentes viales le cuestan al Perú el 1.5% de su Producto Bruto Interno (PBI).