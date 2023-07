El proyecto de túnel que unirá La Molina y Miraflores será retomado, pero las recientes declaraciones del alcalde Diego Uceda sobre cuánto costaría el peaje para los conductores que decidan optar por esta opción a dejado a miles de usuarios preocupados.

Pues, el burgomaestre de La Molina adelantó en diálogo a Exitosa Noticias que el peaje estaría aproximadamente S/35, es decir un total de S/70 (ida y vuelta). Añadió que los residentes de su distrito “no tendrían problemas” en pagar dicho monto.

Sin embargo, este miércoles, el alcalde Uceda señaló a Canal N que él dio esa cifra pues cuando se dirige de La Molina hacia el aeropuerto gasta S/40 solo en peaje.

“No es que me rectifique, no puedo dar una cifra, pueden ser S/25 como podrían ser S/20. Yo dije una cifra por soltar una cifra, hay gente que paga S/40 para llegar al aeropuerto. A mi se me ocurrió decir S/35, pueden ser S/30, S/35 o S/19.90. Eso se sabrá en el momento que el expediente técnico esté listo”, aseveró.

“Yo para irme al aeropuerto pago S/40. Por salir por el peaje de Evitamiento más la Línea Amarilla son S/40, nadie me hizo ninguna consulta. Lo hago porque quiero llegar temprano. Pero si yo no quiero pagar el peaje tendré que ir por las otras avenidas que estarán mucho más vacías porque habrá gente que quiera ir por el túnel. Esta es un tema de oferta y demanda que sucede en todas partes del mundo”, añadió.

En ese sentido, indicó que el túnel La Molina - Miraflores es una obra que llevará a Lima al primer mundo. “Esta es una obra que potenciaría y mejoraría el tránsito de Lima y nos llevaría a ser una ciudad de primer mundo. Es un clamor de toda la ciudadanía de siete distritos”.

Finalmente, adelantó que, según los interesados en la obra, que son firmas extranjeras, se estaría iniciando el proyecto en 2024.