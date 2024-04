Este domingo, miles de postulantes rendirán el examen de ingreso de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) a fin de alcanzar una de las 4,996 plazas disponibles en la institución este año.

Para este proceso de admisión 2024, la UNFV brinda 60 carreras profesionales, entre las que destacan Economía, Contabilidad, Psicología, Derecho, Ingeniería Civil, Ingeniería en Acuicultura y Educación Física por la gran cantidad de vacantes ofertadas.

El ingreso al examen es de 7:15 a.m. a 8:45 a.m. Los locales se anunciarán en la página web. En caso el postulante no se presente en el lugar y hora indicados, perderá la oportunidad de realizar el examen de admisión.

De acuerdo con el artículo 64 del reglamento de admisión 2024, si se observan señales de consumo de alcohol o drogas, o si se porta alguna sustancia estupefaciente, no se permitirá el ingreso y se perderá el derecho a postular. Esta situación será evaluada en el lugar por el médico de la UNFV asignado al local respectivo.

¿Qué debo llevar al examen de admisión UNFV?

El postulante solo puede entrar llevando su Declaración Jurada de Inscripción, DNI, lápiz 2B o 2, borrador y tajador. Está prohibido llevar dispositivos electrónicos como celulares, audífonos, cámaras, relojes, pulseras, aretes, vinchas, anillos, calculadoras u otros objetos similares, con responsabilidad exclusiva del postulante.

“Todo elemento adicional llevado, será retenido al ingreso y destruido impidiendo su ingreso al local”, recalcó la casa de estudios.

¿Cuántas preguntas tiene el examen de admisión UNFV?

A diferencia de exámenes de otras universidades públicas, en la UNFV el examen de ingreso dura 90 minutos y consta de 50 preguntas, que varían según el área académica de la carrera a la que se postula.

Según el doctor Felipe Paredes Campos, jefe de la Oficina Central de Admisión de la UNFV, en el examen ordinario, cada área académica presenta una prueba específica dividida en 4 secciones, con un tiempo establecido para resolver cada una.

Por otro lado, el examen extraordinario está dividido en tres secciones y abarca únicamente 15 preguntas de razonamiento matemático, 15 de razonamiento verbal y 20 de cultura general, con un límite de 90 minutos para completarlo.

¿Cuál es el puntaje que necesito para ser ingresar a la UNFV?

De acuerdo con el reglamento de admisión 2024, cada respuesta correcta otorgará al postulante 10 puntos, mientras que por cada respuesta incorrecta se le descontarán 0.25219265 puntos. No habrá sumas ni restas de puntos si el postulante decide no responder una pregunta.

Durante el Examen Ordinario, el postulante dispone de una única oportunidad para asegurar una vacante en la carrera de su elección. Esto implica presentarse al examen y obtener un puntaje mínimo de 40 puntos para ser considerado en el estricto orden de mérito. Las vacantes se asignan en función de este orden, hasta que se completen todas las plazas disponibles. Revisa aquí el reglamento.

¿Cuándo veré mis resultado del examen de admisión UNFV?

Tanto el examen ordinario como el extraordinario de todas las áreas académicas tendrán lugar el domingo 28 de abril. Los resultados estarán disponibles en línea 24 horas después del examen, publicados en la página web de la universidad.

Además, la universidad comunicará las actualizaciones sobre el proceso de admisión 2024 a través de su cuenta oficial de Facebook, UNFV.EDU, y mediante correos electrónicos enviados a informes.admision@unfv.edu.pe.

¿Qué áreas académicas tiene la UNFV?

Área de Ciencias Económicas, Financieras y Empresariales : Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Administración, Facultad de Ciencias Financieras y Contables

: Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Administración, Facultad de Ciencias Financieras y Contables Área de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Facultad de Educación

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Facultad de Educación Área de Ingenierías y Arquitectura: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura, Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo y Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura, Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo y Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática Área de Ciencias de la Salud: Facultad de Medicina “Hipólito Unanue”, Facultad de Odontología, Facultad de Tecnología Médica y Facultad de Psicología

Facultad de Medicina “Hipólito Unanue”, Facultad de Odontología, Facultad de Tecnología Médica y Facultad de Psicología Área de Ciencias Formales y Naturales: Carrera de Matemática, Carrera de Física, Carrera de Estadística, Carrera de Biología y Carrera de Química