En una conferencia de prensa, un sector de transportistas informó la suspensión del paro de 72 horas, el cual iba a extenderse hasta el sábado 12 de octubre.

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, reiteró que sus intenciones eran convocar a un paro indefinido.

Según Campos, dicha medida que inició el jueves 10 entrará “en una pausa” para coordinar con otras bases sociales para que se unan a una nueva paralización.

“La medida de fuerza entra en una pausa y mañana se inician las actividades porque vamos a comenzar las coordinaciones con las bases sociales para fijar la fecha de un paro nacional”, señaló a Canal N.

Ayer, viernes 11 de octubre, gremios de transporte se reunieron con un grupo de parlamentarios, no obstante, no llegaron a ningún acuerdo. A la salida del Congreso, los trabajadores anunciaron que intensificarán el paro, pues consideraron que no había voluntad política para cumplir con sus demandas.

“Hoy se acabó el diálogo porque el Congreso no escucha al pueblo”, dijo al referir que lamentablemente el Parlamento “no quiere derogar la Ley 32108″.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, informó que la protesta ahora será en todo el país y de manera indefinida, luego que las conversaciones con el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte no prosperaron.

Ley 32108

Más temprano, los representantes de los gremios de transportistas aseveraron que se encuentran profundamente decepcionados, por la falta de avances en sus demandas, entre ellas la derogación de la Ley 32108.

“En estos momentos estamos dirigiéndonos a unas instalaciones para convocar a todos los gremios a nivel nacional, para un paro nacional”, refirió al subrayar “nosotros no nos hemos vendido, al contrario”.

“No hay voluntad política para atender las demandas planteadas”, lamentó al referir que se enteraron que el Pleno del Congreso no derogaría la Ley de Crimen Organizado y que tampoco archivarían el proyecto de ley de terrorismo urbano.