EsSalud informó que, durante las jornadas de vacunación contra el coronavirus (COVID-19), se ha logrado inmunizar a más de 40 mil adultos mayores.

“Las citas son programadas, se les pide no acudir si no los convocan, no arriésguenos a nuestros adultos mayores acudiendo de manera informal y haciendo caso a convocatorias por redes sociales, hasta el momento se han vacunado más de 40 mil adultos mayores con éxito”, expresó el gerente general de la Red Asistencial Rebagliati, Juan Santillana, según un comunicado de EsSalud.

La entidad detalló que recibió del Ministerio de Salud (Minsa) en una primera etapa 11.700 vacunas, luego se le entregó 29.250 y con ese lote se logró vacunar con éxito en una semana a los adultos mayores.

El proceso de vacunación para los asegurados mayores de 85 años se realiza en los 9 vacunatorios que EsSalud ha instalado en Lima y Callao (6 vacunatorios peatonales ubicados en Plaza Norte, Polideportivo San Borja, Centro del Adulto Mayor El Bosque, Playa Miller, vacunatorio Aljovín y San Isidro Labrador), además de 3 autovacunatorios en el Real Felipe (Callao), en la explanada del estadio Monumental (Ate) y en el Parque de las Leyendas (San Miguel).

Proceso de Vacunación

Por su parte, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, enfatizó que la vacunación a las personas de 85 años a más, en los 9 puntos habilitados en Lima y el Callao, se realiza con cita programada, por lo que pidió a los ciudadanos a no tomar en cuenta información falsa que da cuenta que supuestamente la inmunización sería sin previa convocatoria.

“Queremos mantener el orden en el proceso de inmunización, por eso cada adulto mayor es vacunado en la fecha y hora que ha sido comunicada previamente por EsSalud. No hagan caso a las noticias falsas”, precisó la funcionaria.

Molinelli enfatizó que todas las personas de la tercera edad serán vacunadas. Si en caso no cuenta con un seguro regular o potestativo de EsSalud, deberá esperar las indicaciones del Ministerio de Salud para la aplicación de la vacuna.

