Carlos Castillo Solórzano, exasesor de Inmunización del Ministerio de Salud (Minsa) que se vacunó contra el coronavirus de manera irregular, señaló que recibió la dosis de Sinopharm fuera del ensayo clínico debido a que presenta comorbilidades, tiene más de 60 años y el trabajo que realiza solo se desarrolla de manera presencial. Además, descartó que haya tenido algún mando de decisión en quiénes recibían las dosis de la vacuna.

Durante su participación en la Comisión Especial COVID-19, aseveró que no conocía que personas fuera del Minsa y que no guardaban relación con el ensayo clínico también se habían inoculado.

“Una vez que llegó la vacuna candidata para estudio, me limité a informarle al viceministerio de Salud Pública sobre su existencia, el 90% del personal tiene más de 60 años y hace trabajo presencial. Se les informa para que voluntariamente acepten recibir la vacuna experimental. Lo que se sabía en ese momento era que era segura, pero no se sabía la eficacia. Se corrió el riesgo de vacunarse. Yo acepté el riesgo porque hice la evaluación: tenía comorbilidades como obesidad, sabemos que en estos casos la mortalidad es muy alta”, sostuvo.

“Mi rol fue pasivo, yo solo pasaba la información, no tomaba decisiones, como lo dice el viceministro (Luis Suárez), yo no decidía quién se vacunaba y quién no. En esto quiero decir que los que nosotros hemos sugerido para que se vacunen son personas del viceministerio, no se ha propuesto a nadie de otra dirección o de afuera del Ministerio”, agregó.

Cabe indicar que según el informe final de la Comisión investigadora presidida por el exministro Fernando Carbone, Castillo Solórzano invitó a 33 personas ajenas al estudio a recibir la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm. De ese total, 30 coinciden con la información enviada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) . Las restantes no figuran en ninguna lista.

Además, el exjefe del ensayo clínico de la UPCH, Germán Málaga, ha señalado a Castillo como el nexo entre el ensayo y el Ministerio de Salud.

Vacunación iba a ser pública

En otro momento, Castillo Solórzano narró que se tenía pensado que la vacunación de los altos mandos del Ministerio de Salud se dé de manera pública en una conferencia de prensa, pero que esta se canceló debido a que hubo “crisis política”.

“Incluso se habló de un acto público para el 7 de setiembre en el que la UPCH y San Marcos darían una conferencia para promover la vacunación en donde se vacunarían los viceministros, pero luego quedó sin efecto ese evento y bueno, vinieron problemas de coyuntura política en las siguientes semanas”, aseveró.

