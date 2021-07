A las 7a.m., de este sábado 10 de julio, empezó la primera jornada del vacunatón en Lima y Callao, la cual consistirá en 36 horas ininterrumpidas de inmunización contra el coronavirus (COVID-19) y que acabará el domingo 11 de julio a las 7 p.m.

Esta nueva estrategia del Ministerio de Salud (Minsa) tiene como objetivo acelerar el proceso de inmunización y extender la cobertura que nos permita estar protegidos ante una eventual tercera ola de la pandemia.

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE ESTA SEMANA?

Esta semana le corresponde ser inoculados a las personas pendientes de su segunda dosis, rezagados de la primera dosis, mayores de 50 años y a los de 47 a 49 años.

Ellos podrán acercarse a cualquiera de los 21 centros habilitados en Lima y Callao para ser inmunizados. El Minsa recomienda acudir a los vacunatorios más cercanos a sus viviendas, con su documento de identidad, doble mascarilla y su hoja de consentimiento informado.

¿CUÁLES SON LAS OTRAS FECHAS?

Segunda vacunatón : sábado 17 y domingo 18: personas pendientes de segunda dosis, rezagados de primera dosis y personas de 46-45 años.

: sábado 17 y domingo 18: personas pendientes de segunda dosis, rezagados de primera dosis y Tercera vacunatón: sábado 24 y domingo 25: personas pendientes de segundas dosis, rezagados de primera dosis y adolescentes (12-17 años) con comorbilidad priorizadas.

¿CUÁLES SON LOS VACUNATORIOS?

Conoce los 21 centros de inoculación que estarán abiertos 36 horas este sábado 10 y domingo 11 de julio:

Distrito Centro de vacunación Bellavista Estadio Campolo Alcalde San Luis Videna San Juan de Lurigancho Parque Zonal Huiracocha San Martín de Porres Parque Zonal Mayta Capac Comas Parque Zonal Sinchi Roca Independencia Coliseo Perú Japón Barranco Estadio Gálvez Chipoco Villa María del Triunfo Complejo Deportivo VMT Villa El Salvador Polideportivo VES Santiago de Surco Jockey Club del Perú Ate Estadio Ollantaytambo Santa Anita Estadio Municipal de Santa Anita Callao Real Felipe Surquillo Estadio Municipal de Surquillo San Isidro Complejo deportivo - Municipalidad de San Isidro Independencia Plaza Norte Ate Vacunatorio San Isidro Labrador Lima Cercado Centro de Vacunación Aljovín La Molina Estadio Monumental Lince Playa Miller Lima Cercado Parque de la Exposición

¿CÓMO DESPLAZARME EN TOQUE DE QUEDA?

Debido a que las jornadas de inmunización continuarán aún en horas de la madrugada, en el toque de queda que rige en Lima y Callao de 11 p.m. a 4 a.m., el Minsa indicó que las personas que se desplacen en este horario a los centros de vacunación no serán detenidos.

El asesor del Despacho Ministerial en el Minsa, Arturo Granados, explicó que las personas programadas para este fin de semana solo deberán presentar su DNI si se movilizan en toque de queda a los centros de inmunización.

“Todas las personas de 47 a más que circulen a partir de las 11 p.m. y en la madrugada no van a ser detenidas porque por su DNI uno sabe que está en el rango de vacunación. Eso no es una carta libre, no queda abolido el toque de queda”, aseguró.

CONTADOR DE VACUNADOS

La meta de la vacunatón es inmunizar a 200.000 personas solo este fin de semana. Para ello, se contará con la participación de 887 brigadas de salud que trabajarán en tres turnos para cumplir con la meta que se ha propuesto el Minsa.

Hasta el 9 de julio, según el contador de vacunados del Minsa, un total de tres millones 499 mil tres peruanos han sido inmunizados con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19; mientras que de los cinco millones 184 mil 100 inmunizados, un millón 685 mil 97 personas todavía no reciben la segunda dosis.

