Valeria, la estudiante secuestrada el último lunes, fue hallada ayer caminando en un terreno descampado de la zona de Nuevo Jerusalén, en el distrito limeño de Puente Piedra, luego que sus captores la soltaran al cabo de cinco días de cautiverio.

Todo indica que su liberación fue fruto de una presión ejercida a través de los operativos policiales en los que participaron 250 agentes antisecuestros.

La familia no pagó el rescate de S/ 3 millones que exigían los criminales, según el ministro del Interior, Víctor Torres.

CONFIRMACIÓN

La ubicación de la menor se produjo a las 1:30 horas. Tras confirmar de que se trataba de la menor secuestrada, la Policía comunicó la buena noticia a Jean Carlo Vásquez, padre de la pequeña, que llegó hasta el lugar del hallazgo y se confundió en un emocionante y efusivo abrazo con su hija.

En seguida, la niña fue llevada a su casa, en la urbanización El Pinar, donde su familia la recibió en medio de lágrimas de felicidad.

Además del ministro Torres, también se hicieron presentes en la vivienda el jefe de la Dirincri, general PNP Luis Flores y otros oficiales.

“Gracias a todos por el apoyo que me han dado, ya estoy por fin con mi familia”, dijo Valeria ante los medios de comunicación.

Jean Carlo Vásquez agradeció por el respaldo recibido para tener de vuelta a su hija. “Ha sido un momento muy duro para mi hijita, pero gracias a Dios, a todo el esfuerzo de la Policía, y junto con todos hemos podido encontrar a mi reina (...) con el compromiso de todos hemos logrado que ellos (los secuestradores), de alguna u otra manera, se sientan presionados y por fin pudieron soltar a mi hija”, manifestó.

Por su parte, el general PNP Luis Flores, señaló que aún está pendiente que la menor brinde su testimonio acompañada de sus padres.

Indicó que encontraron a la escolar muy desorientada, sin embargo, ella mostró mucha valentía.

Respecto a si la familia habría pagado por la liberación de Valeria, dijo desconocer ese punto, aunque tampoco lo descarta. “A nosotros no nos han confirmado, no hemos preguntado, no tenemos conocimiento de eso”, manifestó.