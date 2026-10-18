Un incendio de grandes proporciones se registró la tarde de este domingo en la intersección de las calles Los Álamos y Los Cerezos, ubicada en la zona de La Ensenada, en el distrito de Puente Piedra.

Abad López, residente de la zona, informó que el establecimiento afectado por el fuego es una fábrica de plásticos y productos químicos, situada junto al río Chillón.

“Necesita seguramente bastantes bomberos para que puedan apagar, porque es una fábrica de plásticos y químicos, es una fábrica bien grande. Está ubicado al costado del río Chillón, al frente de la urbanización San Diego, frente a mi casa”, declaró el vecino a RPP.

El hombre expresó su preocupación por los posibles efectos del humo en la salud de los residentes de la zona norte de Lima y solicitó la intervención de las autoridades ante la emergencia.

“El humo es bien denso y negro, porque es propio de una fábrica de plásticos y químicos. Seguramente eso también va a repercutir a toda la vecindad de la zona norte”, indicó.

Asimismo, el vecino indicó que el sector no está destinado a actividades industriales, aunque precisó que en el lugar funcionan dos fábricas dedicadas a la producción de plásticos y químicos.

“No es una zona industrial, son viviendas y casas particulares, pero dentro de ello hay dos fábricas de plástico y químicos”, sostuvo.

Según la Central de Emergencias de los Bomberos, la alerta por el incendio se registró a las 12:18 p.m., lo que motivó el desplazamiento de las primeras unidades hacia el lugar de la emergencia.

Hasta el momento, más de 20 unidades de bomberos se han movilizado hasta el lugar del siniestro, entre ellas camiones bomba, cisternas y ambulancias.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas. Mientras tanto, los bomberos realizan labores para controlar el fuego e impedir que las llamas alcancen las edificaciones cercanas.