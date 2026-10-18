Un incendio de grandes proporciones afecta este domingo 18 de octubre una fábrica de plásticos y cartón ubicada en la calle Los Cerezos, en la zona de La Ensenada, del distrito limeño de Puente Piedra, al norte de Lima.

La emergencia fue reportada pasado el mediodía y movilizó al menos 18 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trabajan para controlar las llamas y evitar que se propaguen a inmuebles cercanos.

Personal de Serenazgo de Puente Piedra también se encuentra en la zona para apoyar las labores de emergencia y facilitar el acceso de los bomberos.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio y no se ha informado sobre posibles víctimas o heridos.

Vecino solicita ayuda tras incendio que afecta fábrica de plástico en Puente Piedra: “El humo es bien denso y negro”

Un incendio de grandes proporciones se registró la tarde de este domingo en la intersección de las calles Los Álamos y Los Cerezos, ubicada en la zona de La Ensenada, en el distrito de Puente Piedra.

Abad López, residente de la zona, informó que el establecimiento afectado por el fuego es una fábrica de plásticos y productos químicos, situada junto al río Chillón.

“Necesita seguramente bastantes bomberos para que puedan apagar, porque es una fábrica de plásticos y químicos, es una fábrica bien grande. Está ubicado al costado del río Chillón, al frente de la urbanización San Diego, frente a mi casa”, declaró el vecino a RPP.

El hombre expresó su preocupación por los posibles efectos del humo en la salud de los residentes de la zona norte de Lima y solicitó la intervención de las autoridades ante la emergencia.

“El humo es bien denso y negro, porque es propio de una fábrica de plásticos y químicos. Seguramente eso también va a repercutir a toda la vecindad de la zona norte”, indicó.

Asimismo, el vecino indicó que el sector no está destinado a actividades industriales, aunque precisó que en el lugar funcionan dos fábricas dedicadas a la producción de plásticos y químicos.

“No es una zona industrial, son viviendas y casas particulares, pero dentro de ello hay dos fábricas de plástico y químicos”, sostuvo.

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