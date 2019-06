Vecinos unidos desnudan y linchan a delincuentes en Villa María del Triunfo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Vecinos de Villa María del Triunfo (VMT) se unieron para perseguir, atrapar y linchar a dos delincuentes, identificados como Jimmy Gonzáles Reyes y Vladimir Anthony Payma, quienes minutos antes intentaron robar el dinero que guardaba en su cartera una mujer.

"Se vino contra mí, me dijo la plata, si no me das yo te mato, le metí un cachetadón, agarré una piedra y sacó el arma. Ahí empecé a gritar. Cuando le he tirado a la moto una piedra, el de la moto sacó una pistola y me dijo que si seguía tirando piedras me iba a balear", contó la víctima a América Noticias.

Cuando los residentes de la zona escucharon que la mujer clamaba ayuda, no se quedaron con los brazos cruzados y decidieron ir en busca de los malhechores.

En un video mostrado por el mencionado medio se observa que los vecinos se empiezan a juntar para combatir a la delincuencia.

Cuando atraparon a los delincuentes, los desnudaron y amarraron en un poste para golpearlos.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvieron que intervenir para que los hampones no sean agredidos por más tiempo. Gonzáles Reyes y Anthony Payma fueron llevados a la comisaría de Villa María del Triunfo.

"La población ya está cansada de tanto robo, acá entran a las casas", dijo una testigo más que está indignada de tanta delincuencia que ocurre en nuestro país.