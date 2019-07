Venezolano es acusado de robar más de 60 mil soles de tienda en Mesa Redonda (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La dueña de una tienda en el centro comercial Mesa Redonda acusó al ciudadano venezolano, identificado como Jonathan Enrique Godoy Cabeza (22), de haberle robado 63 mil 400 soles.

Según la dueña del negocio, el extranjero amenazó a su sobrino de 17 años para que el menor le sirva de 'campana' y no pida ayuda mientras se cometía el acto delictivo.

"El cacho de la pistola, le muestra y le dice: 'si tu hablas, la vida de abuelita, de toda tu familia corre riesgo, sé donde viven, tengo personas que son sicarios aquí en Perú'", así le dijo el venezolano al adolescente, según relató la mujer en América Noticias.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Jonathan Enrique Godoy Cabeza, acompañado del menor, se acercan a la tienda. El adolescente no alertó al personal de seguridad ni a los otros trabajadores del centro comercial.

"Es una persona de confianza, lo dejo con este trabajador. En el instante en que yo me voy le amedrenta a mi sobrino enseñándole un arma, le ha hecho asustar y le ha dicho que le sirva de campana, le ha obligado", manifestó la dueña.

Según la propietaria de la tienda, el menor se contactó después del robo: "habrá pasado segundos cuando él me llama, me dice 'sabes qué tía, la caja parece que la has dejado abierta', porque él ha estado asustado, no ha dicho la verdad en el momento. Le pregunté bien y me dijo que no había visto nada porque se había ido al baño".