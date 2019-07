Venezolanos agreden a ladrillazos a anciano hasta desmayarlo porque defendió a su perrito (VIDEOS)

Cuatro ciudadanos venezolanos agredieron a ladrillazos a un anciano, a quien desviaron el tabique y cortaron la frente, porque defendió a su perrito. El hecho ocurrió en el asentamiento humano Micaela Bastidas, del distrito de Ate Vitarte.

Cámaras de seguridad captaron el momento el terrible momento en que los extranjeros identificados como Nelson Eduardo Pinto Mendoza (44), Gerardo Enrique Pinto Carmona (18), Leynnes Alexandro Lezama Pinto (22) y Deninzon Eduardo García (30) agreden salvajemente al hombre.

"Simplemente por defender a mi animalito me agarraron a ladrillazos. Ellos estaban mareados, inmediatamente sale (un venezolano) a discutir y me mete un puñete y me defendí. Fue peor porque salen sus compañeros y empiezan a tirarme a ladrillazos", contó la víctima a ATV.

"Una vez que estoy desmayado, sin conocimiento, me siguen maltratando, todo el cuerpo. En ese sale mi nieta y los vecinos a defenderme. Cuando más vecinos salen ellos regresan a su departamento", agregó.

El agredido indicó que los venezolanos se embriagan los fines de semana y generan malestar en los vecinos con los fuertes sonidos que realizan.

"Todos los sábados se ponen a tomar y hacen bulla y después se ponen a jugar en la canchita como si fueran propietarios", expresó.

Los vecinos esperan que los venezolanos agresores se vayan de su barrio, "si es posible que regresen a su país".

Los cuatro extranjeros fueron detenidos por la Policía y llevados al Ministerio Público para que rindan su manifestación.