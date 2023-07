Uno de los carriles auxiliares de la vía de Evitamiento, en ambos sentidos, permanecerá cerrado hasta el 30 de setiembre debido a las obras de reforzamiento de los puentes Porvenir y Control, informó Lima Expresa.

“Los puentes peatonales tienen una antigüedad de más de 50 años. En ese sentido, la concesionaria realiza mantenimiento preventivo de las estructuras que atraviesan esta vía para garantizar el correcto desempeño de las estructuras ante eventuales sismos”, señaló la empresa.

Cabe indicar que, las obras se realizarán de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., sábados de 8 a.m. a 1 p.m. y de domingo a jueves de 10 p.m. a 5 a.m.

En el horario nocturno, a la altura de ambos puentes, el acceso vehicular estará restringido.

Ruta de desvíos:

En el caso del puente Control, en sentido norte, se deberá tomar la calle Alicia Alarcón, seguir por calle Macará, y salir por la calle piedritas. En el caso de desplazarse hacia el sentido sur, tomar la calle Pedregal, seguir por Humanpoma, y salir por Ernesto Ávila.

Mientras que, en el puente Porvenir, en sentido norte, se cerrará el acceso a la vía auxiliar, desde la Av. Caquetá y desde la Av. Zarumilla, por lo que los conductores deberán tomar el acceso por el trébol de Caquetá para llegar a la Av. Zarumilla. y en sentido sur, el tráfico de la vía auxiliar continuará hacia la Vía de Evitamiento.

Vale señalar que el tránsito peatonal está garantizado en ambos puentes desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m.

LIMA EXPRESA inicia obras de reforzamiento