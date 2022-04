El pasado 7 de enero el joven Jafed Zavaleta Zavaleta cayó del tercer piso de su vivienda, ubicada en Villa María del Triunfo tras el fuerte sismo de magnitud 5.6 en Lima. Él se viene recuperando y ya fue dado de alta del hospital María Auxiliadora, pero sus familiares pidieron ayuda para poder solventar su complicado proceso de recuperación.

“Tuve que salir porque dije ya no va a parar, además estaba en el tercer piso. Hasta que baje al primer piso me va a tomar tiempo. Entonces, cuando ya salgo y a la hora de que ya voy a dar la vuelta para bajar las escaleras ahí es donde me resbalo ”, contó el joven al noticiero América Noticias.

Luego de la caída, Jafed quedó inconsciente y fue trasladado de inmediato al hospital María Auxiliadora donde estuvo en estado de coma por varios días. “Ingresó con un estado crítico a nuestro hospital. No hablaba, no movía los miembros superiores, estaba intubado con oxígeno, con diagnóstico de politraumatismo, con una fractura en la base del cráneo y hematoma “, señaló el Dr. Luis Vizcarra, director general del citado nosocomio.

Joven que cayó del tercer piso durante sismo se recupera https://www.americatv.com.pe/

No obstante, pasaron las semanas, y el joven empezó a reportar evolución en su estado de salud. “Jafed ha tenido una recuperación espectacular desde el punto de vista clínico”, dijo el director del hospital María Auxiliadora.

Al ser consultado en cuánto tiempo el joven podría estar recuperado, el galeno respondió: “ Eso va tener un promedio de superación entre tres meses a un año ”.

Sus familiares están contentos porque se dio hace unos días el alta médica pero Jafed, pero debe continuar acudiendo al hospital para recibir terapias.

El joven que trabajaba como cocinero en un restaurante antes del accidente requiere apoyo económico para su proceso de recuperación que involucra terapias. Además, ahora presenta secuelas físicas y estéticas que deben evolucionar satisfactoriamente.

Para cualquier ayuda puede comunicarse al 975-298067.

