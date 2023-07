Un menor de 10 años quedó gravemente herido en los brazos y piernas tras ser atacado por un perro de raza pitbull. El hecho se produjo cuando se dirigía a su vivienda en el sector de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo.

De acuerdo a Buenos Días Perú, el perro atacó al menor cuando regresaba de la tienda a su casa junto a su hermano. Debido a la gravedad de sus heridas, ha dejado de ir a la escuela y ahora teme salir a causa del can.

“No es la primera vez que esto sucede. La primera vez (el perro) atacó a una niña, pero creo que fue leve y lo dejaron. La segunda vez atacó a un perrito de raza pequeña, pero el dueño logró separarlos y no me contó más. Ahora es la tercera vez y mi hijo fue la víctima. Es doloroso ver cómo está mi hijo, no va al colegio, no está haciendo sus actividades como tiene que ser”, señaló la madre del pequeño.

Perro ataca ferozmente a niño en VMT

Ella contó que fue un vecino quien le avisó que su hijo había sido atacado por el pitbull. “Mi hijo (estaba) pidiendo auxilio. Ni el dueño siquiera se ha dignado a ayudarle. El vecino me llama, me dice: ‘señora, a su hijo le ha mordido el perro, venga rápido’. Yo soy mototaxista, fue una desesperación escuchar que el perro lo mordió. Lo encontré con el brazo ensangrentado, con un tremendo hueco”.

La madre del menor señala que hasta el momento ella se ha hecho cargo de todos los gastos médicos. “He gastado más de S/500 y eso que todavía faltan más gastos. El doctor me dijo que tenía que tener una cirugía. En verdad no tengo esa posibilidad de hacerlo, soy madre soltera. Mis dos pequeños lloran todas las noches diciendo: ‘mamá, ahí viene el perro’”.

Señala que el dueño del can, Vicente Martín López Gutiérrez, solo le dio S/50 para los gastos médicos. “Ayer ha venido a amenazarme por denunciarlo, por publicarlo en Facebook”.