VMT: hombre se lanzó de auto para escapar de presuntos secuestradores (VIDEO)

Un ciudadano se lanzó de un vehículo para escapar de presuntos secuestradores, según informó América Noticias. Él fue interceptado por tres sujetos en el distrito de San Juan de Miraflores y luego fue trasladado hasta Villa María del Triunfo.

El coronel PNP Nicasio Zapata, jefe de la División de Secuestro de la Dirincri, informó que Rodolfo Martín Felipa Huamán fue atrapado cuando iba a a bordo de su vehículo tras salir de su domicilio.

Luego, fue llevado hasta la zona de José Gálvez en Villa María del Triunfo. Ahí, Felipa Huamán forcejeó con los secuestradores y se lanzó del auto. “Forcejeé para bajarme del carro. El disparo ha sido en el carro no cuando me agarran. Cuando me agarraron solo me golpean en la cabeza, me inmovilizan. Lo hinqué a uno con un lapicero y ahí me dispara en este hombro [izquierdo]. Mi vehículo se quedó ahí atascado. Se ve que la intención no era llevarse mi vehículo. Me amenazaron, pero no fueron concretos ni directos, parece que tenían otras intenciones más oscuras”, contó.

Rodolfo Felipa fue llevado al hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores. Sufrió una contusión craneal, golpes en el cuerpo y una quemadura de primer grado, producto del roce de un proyectil de arma de fuego.

El agraviado dijo que teme que este intento de secuestro sea por la disputa de un terreno en Pachacámac. “Hace unos días vinieron a amenazarme que ese terreno no era mío. Me imagino que esa será la base”, refirió.