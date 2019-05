VMT: Vecinos de Ticlio Chico sufren fuerte ola de frío (FOTOS Y VIDEOS)

Síguenos en Facebook

Las bajas temperaturas que soporta la capital viene afectando a los vecinos de Ticlio Chico, en Villa Maria del Triunfo, quienes solicitan al Gobierno apoyo con el envío de frazadas y calaminas.

Las viviendas de las partes más altas de Ticlio Chico han sido las más afectadas debido a que han soportado una intensa llovizna de dos días causando goteras en los techos.

"La lluvia no para. La ropa no seca y hemos tenido que meterla con el riesgo de que la humedad nos haga daño. Ojalá el Gobierno no regale frazadas y calaminas porque esta haciendo más frío que otros años", dijo Ana Gamarra, quien ha colocado baldes a lo largo de su vivienda debido a las goteras.

Asimismo, los vecinos pidieron al Ministerio de Salud envié personal a las zonas altas de Ticlio Chico para que los adultos mayores puedan ser vacunados contra la influenza.