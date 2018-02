Aparecen nuevos indicios sobre la muerte de joven voleibolista

Síguenos en Facebook y YouTube

Aún los padres de la joven voleibolista nacional L.A.Ch.R. (16) anhelan saber qué paso con su hija aquella noche del 19 de noviembre de 2017 cuando asistió a una reunión de amigos en un departamento del distrito de Miraflores, y 56 minutos después apareció sin vida.

Un informe de 'Día D' presenta el protocolo de necropsia completo en el que no figura el por qué no se puede determinar si en el cuerpo de L.A.Ch.R. había melatonina, y los efectos de esta combinándola con energizantes, licor y medicina, la cual ingería la menor de edad para su resfrío. Y además, por qué un tal J. regresó al departamento y se dio cara a cara con la policía.

"Escúchame, así es, yo agarro y sirvo a todos y les doy el champagne y el whisky y nos pusimos a tomar", declaró Joaquín a los agentes de la Dirincri su versión de lo que había sucedido unas horas antes con L.A.Ch.R. en el departamento 1804 de Yordy Reyna.

Según un reportaje del programa dominical 'Día D', el informe pericial de necropsia practicado al cadáver de L.A.Ch.R. en el que se detalla en más de 30 páginas los distintos exámenes realizados al cuerpo de la voleibolista buscando saber qué pudo haber originado el edema cerebral y pulmonar que le ocasionó finalmente la muerte.

Al ser consultado si la de L.A.Ch.R. fue una muerte natural o no, el médico forense Luis Bromley dijo tajantemente que: "No es concluyente. No hay elementos suficientes para decir que fue una muerte natural, ni para decir que fue ocasionada por un agente externo".

Cuando horas después de la muerte de L.A.Ch.R., los Peritos de Criminalística ingresaron al departamento 1804 revisaron cada rincón del lugar buscando indicios y hallaron tirado en el riel de la mampara del comedor un frasco de melatonina, que regula el ciclo del sueño.

"No, esto no solo no es ilegal, si no que se vende sin receta médica alguna, pero igual induce artificialmente al sueño y si lo encontraron en la escena del crimen, el mínimo deber es que hallan verificado si en los restos de sangre de la víctima había esta sustancia", declaró a programa el abogado penalista Julio Rodríguez.

Entre los distintos exámenes toxicológicos que realizaron a la voleibolista L.A.Ch.R. se encuentran los de sangre, cerebro, hígado, vilis, estómago, orina, cabello, buscando detectar si alguna droga se encontraba en el cuerpo de la menor cuando esta falleció.

"Pero, también es importante señalar que este examen toxicológico solamente se ha hecho a 12 sustancias, en consecuencia, allí no se ha evaluado si en el organismo de esta persona hubo o no melatonina. No es posible afirmar, son sustancias que puede ser coca y otras sustancias relacionados a la melatonina", dijo Luis Bromley.

A su turno, la madre de la joven deportista L.A.Ch.R., Martha Luz Ríos, señaló que: "Kiara me confirmó que llegando al departamento este jovencito le sirvió dos copas a cada una, que Kiara no tomó porque tenía partido, pero que sí vio que Luz lo tomó todo, entonces después vio que Luz se fue al balcón".

"De repente le han dado allí y como había Reb Bull, de seguro ella para no caer en sueño ha cometido el error de tomárselo para reanimarla y pasó lo que pasó", apuntó el progenitor de L.A.Ch.R..

"Esa sustabcia dentro del departamento tendría que haber estado a disposición de alguien porque no llega allí de manera gratuita ni casual, alguien lo compró. La pregunta es esta melatonina acabó en el cuerpo de la voleibolista", puntualizó Julio Rodríguez.