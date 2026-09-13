En un operativo conjunto fiscalizadores municipales intervinieron dos locales ubicados en la calle Alfonso Ugarte del cercado de la ciudad de Moquegua que operaban de manera clandestina y que expendían bebidas alcohólicas.

La diligencia estuvo encabezada por personal de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. En uno de los establecimientos se constató la presencia de una mujer menor de edad que atendía a los parroquianos.

Menor fue derivada a la Policía

De inmediato, se realizaron las diligencias correspondientes con las instituciones competentes para derivar a la menor a la sede de la Policía Nacional del Perú para que le brinde protección y se comunique con sus padres o apoderados.

Por su parte, la comuna provincial estableció las sanciones correspondientes a los regentes de ambos establecimientos por atender sin contar con la debida autorización municipal.