Un hombre de aproximadamente 30 a 40 años murió esta madrugada tras ser atropellado por una miniván a la altura del ingreso al botadero de Quebrada Honda, en el distrito de Yura.

El accidente ocurrió minutos antes de las 4:00 de la mañana, cuando la unidad de placa VCX-953, perteneciente a la empresa Caminos del Inca, se desplazaba por la vía con dirección a Puno.

Por causas que todavía son materia de investigación, la miniván impactó contra el peatón en inmediaciones del acceso al botadero. La violencia del atropello provocó lesiones de gravedad y la víctima falleció a un costado de la pista. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada.

Hombre muere en el distrito de Yura, tras atropello de una minivan (Foto: GEC)

Tras el accidente, personal policial de la comisaría de ciudad de Dios se trasladó al lugar para aislar la escena de atropello, intervenir al conductor Miguel Machaca Huallapa y controlar el tránsito restringiendo el paso por un solo carril.

Peritos de la Upiat se hicieron cargo de las investigaciones para determinar la forma en que ocurrió el fatal accidente. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue central de Arequipa.