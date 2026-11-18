Comandos de los ejércitos de Perú y Ecuador realizaron este miércoles 18 de noviembre un simulacro de rescate de rehenes en un avión comercial presuntamente secuestrado, como parte del ejercicio militar binacional Delta 2026.

El entrenamiento se desarrolló en las instalaciones del Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), ubicado en el Callao, junto al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Según informó el Ministerio de Defensa (Mindef), la actividad busca fortalecer las capacidades de respuesta, coordinación táctica y cooperación militar frente a amenazas complejas.

Fuerzas especiales simulan secuestro de avión comercial en el Callao

Durante el ejercicio, los efectivos militares recrearon una situación de crisis en la que los pasajeros de una aeronave comercial fueron retenidos como rehenes.

El escenario permitió evaluar la capacidad de planificación, coordinación y respuesta de las fuerzas especiales de ambos países, con el objetivo de preservar la integridad de las personas involucradas.

El simulacro fue organizado por el Comando de Operaciones Terrestres (Cote), junto con la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú y una delegación militar ecuatoriana.

Delta 2026: ¿en qué consiste el entrenamiento militar entre Perú y Ecuador?

Como parte del ejercicio binacional, los efectivos militares participan en diversas actividades de entrenamiento especializado, entre las que destacan:

Ejercicios de puntería avanzada.

Combate cercano.

Operaciones en ambientes urbanos.

Asalto aéreo.

Simulaciones de rescate de rehenes en aeronaves y vehículos de transporte de pasajeros.

El Ministerio de Defensa destacó que la preparación del personal militar constituye una inversión estratégica en la seguridad del país y contribuye al desarrollo de capacidades especializadas frente a amenazas transnacionales.

Perú y Ecuador fortalecen cooperación militar a 28 años de la firma de la paz

El Mindef resaltó que Delta 2026 representa una muestra de la cooperación entre Perú y Ecuador, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias que contribuyen a fortalecer la confianza mutua y la estabilidad regional.

En octubre de este año se cumplieron 28 años de la firma de los Acuerdos de Paz de Brasilia, que pusieron fin al histórico conflicto limítrofe entre ambos países, cuyo último enfrentamiento armado fue la Guerra del Cenepa, en 1995.