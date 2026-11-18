La Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) expresó su rechazo al cierre temporal del centro comercial MegaPlaza de Chimbote, dispuesto por la Municipalidad Provincial del Santa debido a presuntas deficiencias en la infraestructura del establecimiento.

Mediante un comunicado, el gremio empresarial cuestionó la medida adoptada por la comuna y sostuvo que las observaciones ya habían sido identificadas por los administradores del recinto comercial.

Según la asociación, dichas deficiencias estaban siendo corregidas como parte de un programa de mantenimiento preventivo, situación que habría sido comunicada oportunamente a las autoridades municipales.

ACCEP cuestiona cierre temporal de MegaPlaza de Chimbote

El gremio empresarial sostuvo que los procedimientos de cierre de establecimientos comerciales deben aplicarse en circunstancias extremas y ante situaciones de riesgo debidamente acreditadas.

Asimismo, consideró que este tipo de medidas, cuando son adoptadas de manera arbitraria, afectan el ejercicio de la libre empresa y el desarrollo económico del país.

Advierten sobre pérdidas económicas por cierre de centros comerciales

De acuerdo con la ACCEP, los centros comerciales a nivel nacional brindan sustento económico a unas 950 mil personas y albergan cerca de 9200 locales comerciales, que también sirven como espacios de exposición para la producción de pequeñas y medianas empresas peruanas.

En ese sentido, la asociación advirtió que las clausuras generan pérdidas económicas para los comerciantes y emprendedores, quienes ven afectadas sus actividades de venta de bienes y servicios.

El gremio también manifestó su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en un contexto económico marcado por los posibles efectos del fenómeno El Niño.

ACCEP pide a municipios cumplir con la Ley N.º 31914

La asociación exhortó a los gobiernos locales a cumplir con la Ley N.º 31914 y evitar medidas que considere arbitrarias contra los establecimientos comerciales.

Finalmente, reafirmó su respaldo a los procedimientos de fiscalización municipal, siempre que estos se desarrollen conforme a la normativa vigente.