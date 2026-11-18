La parlamentaria Marleny Arminta pidió formalmente al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, que entregue información documentada sobre el proceso de contratación del servicio de alquiler e instalación de los equipos utilizados durante la misa del papa León XIV, celebrada el último lunes en la base aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco.

Los problemas técnicos en los sistemas de audio y video durante la ceremonia litúrgica motivaron el pedido de información. Estos inconvenientes fueron admitidos posteriormente por la propia Cancillería, a través de un comunicado oficial.

En el oficio enviado al sector, la legisladora solicitó una copia completa del expediente de contratación y precisiones sobre las etapas preparatorias del proceso, los criterios utilizados para elegir al proveedor y las condiciones en las que se otorgó la buena pro a Pow Sang Sonido y Luces, por un valor de S/ 8 399 800.

Durante sus declaraciones a la prensa, Arminta criticó el servicio brindado por la empresa y pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores aclarar qué sanciones o penalidades se aplicarán por lo que consideró una evidente negligencia operativa.

“Lo que nosotros hemos actuado en forma inmediata es pedir a Relaciones Exteriores que nos den explicaciones de cuánto es la sanción a la cual se le tendría que atribuir a este contrato. Ha habido incumplimiento de contrato, para todos visto. Solo falta tener dos dedos de frente para saber que acá ha habido negligencia; por tanto, tiene que aplicarse la sanción”, expresó.

La diputada también anunció que coordinará con otros miembros de la Cámara de Diputados para solicitar la presencia del canciller Carlos Espá ante el Parlamento. El objetivo es que el titular de Relaciones Exteriores explique las deficiencias reportadas y otros detalles relacionados con la logística de bienvenida del sumo pontífice.

En ese sentido, la legisladora no descartó apoyar una eventual moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores.