Un ciclista perdió la vida luego de ser embestido por una miniván en la avenida Morales Duárez, a la altura del acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en la provincia constitucional del Callao.

De acuerdo con información preliminar obtenida por RPP, el accidente se produjo cuando la víctima se desplazaba hacia su trabajo. Las circunstancias en las que ocurrió el atropello todavía son materia de investigación.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar del accidente y restringieron el acceso al área para llevar a cabo las primeras investigaciones. Por su parte, el conductor de la miniván fue trasladado junto con el vehículo a la comisaría de la jurisdicción para las diligencias correspondientes.

Los familiares identificaron al ciclista fallecido como Miguel Soto, de 49 años.

Las autoridades aguardaban la llegada del fiscal de turno para que disponga el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue. Mientras se desarrollan las diligencias, el tránsito permanece restringido en la avenida Morales Duárez.