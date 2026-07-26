La Contraloría General de la República en el marco del operativo de control simultáneo “Descolmatación y Limpieza de Ríos y Quebradas” advirtió retrasos y falta de permisos en los trabajos preventivos en cauces y quebradas de la región Moquegua.

En el Informe N° 015-2026-OCI se alerta al Gobierno Regional de Moquegua que no inició acciones de limpieza en tres fichas técnicas consideradas de peligro “Muy alto” y “alto”, en los ríos Tambo (Yalagua, Ubinas), río Torata (San Cristóbal de Torata, Ubinas) y Quebrada Palca (Chojata y Lloque).

A esto se suma la falta de trámite presupuestal oportuno para financiar la ficha de actividad de emergencia de Limpieza, Descolmatación y Encauzamiento del río Ichuña, tramo prog 0+000 – 0+500 en la comunidad campesina San José de Umalzo, distrito de Ichuña, en la provincia General Sánchez Cerro.

Obra crítica del GORE

Uno de los casos más críticos es la quebrada Chiquilao en el distrito de Lloque, donde el pasado 8 de mayo de 2026, el Gore Moquegua adjudicó de forma directa el servicio de limpieza y descolmatación del cauce a una empresa contratista por S/ 70 000.

Sin embargo, las actividades se encuentran paralizadas por falta de inicio desde la fecha de su notificación, debido a que la contratista el 28 de mayo de 2026 comunicó a la entidad la nulidad del servicio, dejando a la zona desprotegida ante las lluvias.

Municipio de San Antonio

Por otro lado, el Informe N° 017-2026-OCI alertó a la Municipalidad Distrital de San Antonio, la falta de asignación presupuestal, ya que no se aprobó el presupuesto para las obras en los sectores de Chamos del Pino y La Rinconada.

Además, en el sector Montalvo, se detectó maquinaria trabajando en la limpieza del río sin contar con la autorización de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA), lo que podría generar sanciones al no seguir los procedimientos normativos.

Deben adoptar medidas

El Gobierno Regional de Moquegua y el Municipio Distrital de San Antonio debe adoptar medidas para proteger a familias, viviendas y zonas de cultivo ante la proximidad del fenómeno de El Niño.