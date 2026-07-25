Un sismo de magnitud 3.8 se registró la tarde de este sábado en la región Moquegua, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió a la 1:58 p. m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Ilo.

De acuerdo con el reporte del organismo, el evento sísmico se produjo a una profundidad de 52 kilómetros. El remezón fue percibido con una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en la ciudad de Ilo.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0497

Fecha y Hora Local: 25/07/2026,13:58:43

Magnitud: 3.8

Profundidad: 52 km

Latitud: -17.75

Longitud: -71.25

Intensidad: III Ilo

Referencia: 15 km al SE de Ilo, Ilo - Moqueguahttps://t.co/AIPWt8gdcu — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 25, 2026





Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas por el sismo registrado en la región sureña. El IGP mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional.

Este fue el segundo movimiento reportado durante la jornada, luego de que un sismo de magnitud 3.4 fuera registrado en la región Puno durante la madrugada. Los especialistas recuerdan que el Perú se encuentra en una zona con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica.

IGP recuerda importancia de la prevención

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, señaló que los movimientos sísmicos forman parte de una amenaza permanente en el país. Asimismo, explicó que si bien no es posible conocer con anticipación cuándo ocurrirá un evento de este tipo, sí se pueden reducir sus consecuencias mediante medidas preventivas.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, indicó.

El representante del IGP también ecordó que eventos de mayor magnitud pueden repetirse en cualquier momento, por lo que insistió en la importancia de fortalecer la cultura de prevención. Tavara mencionó que el país debe continuar impulsando acciones orientadas a mejorar la preparación de la población.