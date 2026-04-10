Un adulto y ocho menores de edad, entre ellos adolescentes con vestimenta escolar, fueron intervenidos con visibles síntomas de ebriedad en el sector Viñani del distrito Gregorio Albarracín en Tacna por agentes del serenazgo.

La intervención del personal de Seguridad Ciudadana se efectuó en la asociación 15 de Julio, luego que los vecinos dieran aviso sobre una reunión de personas con alcohol en el inmueble signado con la manzana 358, lote 23.

Menores con prendas escolares fueron hallados en la asociación 15 de Julio. (Foto: Difusión)

Completamente borrachos

Se detectó a cinco mujeres y cuatro varones en completo estado de ebriedad, quienes al verse descubiertos salieron corriendo del inmueble antes mencionado, que a decir de los lugareños operaría como una cantina clandestina.

Según los interventores, tres mujeres llevaban prendas deportivas del colegio Francisco Antonio de Zela (FAZ) y bolsos con útiles escolares, quienes dijeron tener 14, 15 y 16 años; otras dos menores con prendas de los colegios Fe y Alegría y Jorge Martorell indicaron tener 15 años cada una.

Trasladados a puesto PNP

Sobre los varones, tres de ellos fueron identificados como menores de 15, 16 y 17 años de edad; mientras el cuarto dio como nombre Deyvis Candia Caso de 18 años. Todos fueron subidos a camionetas del serenazgo y trasladados al Puesto de Auxilio Rápido (PAR) Mariano Santos Mateo, en espera de sus padres o apoderados que fueron convocados.