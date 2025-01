En el distrito de Constitución, provincia de Oxapampa, en la región Pasco, una adolescente de 17 años fue reportada como desaparecida el pasado 6 de enero, su familia pagó s/30 mil por el rescate, sin embargo, la menor fue hallada muerta el 26 de enero en la comunidad nativa Las Palmas.

La familia de la menor venía siendo extorsionada por la banda “Los Carachamas” quienes enviaban vídeos de su hija maniatada y apuntada con un arma de fuego, exigiendo s/500 mil por su liberación, pero tras llegar a un acuerdo pactaron el monto de S/30 mil. Los delincuentes proporcionaron una cuenta bancaria a donde los familiares realizaron un primer pago de s/500, el 22 de enero se efectuó un segundo depósito a la cuenta de un sujeto identificado como Jonathan Jesús Yacila Silva (40).

A pesar de los pagos no pudieron llegar al monto estimado y el pasado 26 hallaron el cuerpo enterrado de la adolescente sin vida dentro de un costal. “Eso me da pena. Yo pensaba que estaba viva. Cadena perpetua a esos delincuentes, que no suelten a ninguno. Pedimos justicia”, mencionaron los padres de la adolescente.

TE PUEDE INTERESAR: Tres provincias y Dirección Regional de Transportes en Junín se unen para fiscalizar rutas

Captura de 11 implicados

Tras el hallazgo del cadáver, los agentes de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise) y el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex), capturaron a once personas sindicadas de ser los autores del delito contra la libertad, violación de la libertad personal, secuestro, con subsecuente muerte, en agravio de una menor de 17 años.

Detuvieron a los siguientes involucrados: Jesús Yacila Silva (40), Jesús Agapito Farro (47), Estefane Milagros Trejo Melgarejo (30), Miller Hermenegildo Mautino Espinoza (32), Mayalen Cris Fray Moya (18), Luis Kleiber Espinoza Palomino (29), Raidy Brander Vargas Mateo (32), Delmer Ronaldo Lino Abad (27), Rodrigo Franco Romero Tejada (28) y Vicente Aquino Lino (42).

Entre los detenidos también se encuentra Moyalen Cris Fray Moya, excompañera de colegio de la adolescente y presuntamente encargada de establecer el vínculo entre la víctima y la organización delictiva.