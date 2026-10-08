De los 16 nuevos integrantes del Consejo Regional de Piura, según el último conteo de las actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tres de ellos declararon en sus respectivas hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que cuentan con sentencias firmes por diversos delitos.

Tras el conteo de las actas, el nuevo Consejo Regional de Piura sería fragmentado, pues estaría confirmado por seis partidos políticos y movimientos regionales. Alianza Para el Progreso (APP) tendría 5 consejeros, seguido de Podemos (4), Somos Perú (3), Fuerza Regional (2), Perú Primero y Avanza País, uno cada uno.

Los nuevos consejeros regionales serían por Piura: José Kevin Feria Cerda (Somos Perú), Segundo Luciano Valdiviezo Rodríguez (APP), Carla Guiliana Nima Sandoval (Podemos) y Rodman Eduardo Souza Reategui (Perú Primero); por Sullana sería Angelina Castillo Saldarriaga (APP) y Luis Edgardo Mena Saavedra (Fuerza Regional).

Por la provincia de Talara los nuevos consejeros regionales serían Ezequiel Enrique Gutiérrez Romero (APP) y Segundo Leonardo Ruiz Rumiche (Somos Perú); por Morropón estarían José Alfredo Carreño Merino (Somos Perú) y Julio César Córdova Galvez (APP).

Para Ayabaca sus representantes serían: Enrique Flores Berrú (Fuerza Regional) y el exalcalde de esta provincia, Darwin Ivani Quinde Rivera (Podemos); en Paita, Martin Gómez Guerra (Avanza País) y Leandro Alonso Vallejos More (Podemos); en Huancabamba, José Octavio Cunayque Labán (APP) y Sechura, Gilberto Bancayán Amaya (Podemos).

Precisamente, el nuevo consejero por Ayabaca del movimiento Fuerza Regional, Enrique Flores Berrú, en su declaración jurada informó que tiene una sentencia penal por el delito de usurpación agravada y daños. El Quinto Juzgado Penal Unipersonal con Funciones de Liquidador le impuso una pena privativa de la libertad suspendida según el expediente N° 1275-2014-64-2005-JR5-PE-01 del 31 de mayo del 2017. Su pena ya fue cumplida.

Segundo Luciano Valdiviezo Rodríguez de APP y que representará a Piura en el Consejo Regional, declaró una sentencia por violencia familiar. El Segundo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Piura declaró fundada la demanda de violencia familiar interpuesta por la fiscal de familia, en la modalidad de maltrato psicológico en agravio de L.M.P., según el expediente: 02567-2015-0-2001-JR-FC-01. La sentencia quedó firme y consentida.

El consejero por Sechura, Gilberto Bancayán Amaya, declaró una sentencia fundada por alimentos. El Primer Juzgado de Paz Letrado de Catacaos de la Corte Superior de Justicia de Piura, le ordenó que contribuya al sostenimiento de sus hijos con una pensión del 24% del total de sus ingresos, según el expediente N° 00143-2016-0-2012-JP.

Y Ezequiel Enrique Gutiérrez Romero de APP, declaró que tiene un proceso de obligación de dar suma de dinero, el cual se encuentra en trámite en la Corte Superior de Justicia de Sullana.