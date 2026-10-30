Un total de 32 mil ciudadanos de Arequipa están habilitados para acudir a las urnas este domingo 1 de noviembre y elegir a sus alcaldes y regidores en las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026. La votación se realizará en 24 centros poblados de seis provincias de la región.

Los comicios se desarrollarán en las provincias de Arequipa, Camaná, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay. Sin embargo, no habrá elecciones en el centro poblado de Ispacas, distrito de Yanaquihua, en Condesuyos, debido a que no se presentaron listas de candidatos.

Según información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los electores elegirán a un alcalde y cinco regidores en cada jurisdicción. Para esta jornada se instalarán 74 mesas de sufragio en 24 locales de votación.

La mayor cantidad de votantes se concentra en Santa María de La Colina, ubicado en el distrito de Majes, provincia de Caylloma. Este centro poblado tiene 4 mil 471 electores, quienes estarán distribuidos en 12 mesas de sufragio, según informó Brenda López, gestora de la Oficina Regional de Coordinación de la ONPE en Arequipa.

La jornada electoral comenzará a las 7:00 de la mañana y concluirá a las 5:00 de la tarde. Los ciudadanos deberán acudir a sus respectivos locales con su Documento Nacional de Identidad (DNI) para ejercer su derecho al voto.

FISCALIZACIÓN

Como parte de las acciones de supervisión, los fiscalizadores estarán desplegados en los centros poblados donde se desarrollarán las elecciones.

En la provincia de Arequipa, la vigilancia comprenderá San Camilo y San Isidro. En Camaná estarán en El Carmen, Pucchun, La Punta, Huacapuy y La Eugenia; mientras que en Castilla supervisarán Tolconi y Toran.

En Caylloma, la fiscalización abarcará Bello Horizonte, San Juan del Alto, Pinchollo, Taya, Canocota, Villa Juan Velasco Alvarado, Santa María de La Colina, Chalhuanca, Jachaña y Cota Cota.

En Condesuyos, los fiscalizadores estarán en Arcata-Chucñihuaqui, Umachulco y Piuca. Finalmente, en Islay supervisarán San Camilo Asentamiento 7 y El Arenal.

De acuerdo con la Ley N.° 28440, la organización de estos comicios está a cargo de las municipalidades provinciales. El proceso es conducido por un comité electoral conformado por cinco pobladores que residen en la jurisdicción y son elegidos mediante sorteo público.