Haciéndose pasar como clientes, dos sicarios asesinaron a balazos a un vendedor de refrescos en su vivienda de la ampliación del sector Virgen de la Paz del asentamiento Tacalá del distrito de Castilla, en Piura.

Este nuevo asesinato ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana de ayer, cuando la víctima identificada como Nicolay Jamess Quinde Torres, de 29 años, estaba en su casa, hasta donde llegaron dos individuos que tocaron la puerta. La víctima los atendió por la ventana. Tras preguntar si tenía a la venta botellas de cebada, y él les respondió que no, los criminales sacaron sus armas y, a pesar que trató de correr, le impactaron cuatro balazos que dispararon, muriendo de manera instantánea en el lugar.

Sus familiares, al escuchar los disparos, corrieron a verlo y llamaron a la Policía y Serenazgo para que lo trasladen a un hospital, pensando que estaba aún con signos vitales, pero comprobaron que estaba sin vida y comunicaron el hecho al representante del Ministerio Público.

Tras el crimen, los vecinos se mostraron muy preocupados por los crímenes que ocurren hasta en las viviendas y pidieron medidas urgentes para detener esta ola de inseguridad.

“Es lamentable la situación en la que se vive. No estamos seguros ni en nuestras propias casas. Si no son los asaltos y robos, son las explosiones, extorsiones y ahora las muertes. No hay justificación por parte de las autoridades, deben reorganizar la Policía Nacional”, dijo un morador de la zona donde ocurrió sucedió el asesinato del padre de familia.

Se conoció que la Policía Nacional manejaría la hipótesis que el sicariato habría sido porque, presuntamente, la víctima habría estado averiguando quién mató a balazos a su primo, el joven barbero, Joel Henry Quinde García, hecho que ocurrió el 30 de junio de este año en el asentamiento Nuevo Castilla, en Castilla, Piura.