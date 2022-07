Agente de Serenazgo de Sullana participará como árbitro en campeonato mundial de karate en Brasil

El agente de la Unidad de Serenazgo de la provincia de Sullana, Rolando Jiménez Reyes logró clasificar de manera directa al Mundial de Karate que se desarrollará en Brasil a partir del mes de agosto de este año.

Jiménez, que es conocido por sus compañeros de trabajo como el “Sensei”, lleva más de 46 años practicando Karate y fue en 2019 cuando logró obtener el grado de Juez Internacional en el XIX Panamericano de Karate Tradicional México 2019.

Entre 57 árbitros de diferentes partes del mundo, Jiménez logró clasificar al Mundial que se iba a realizar en el 2020, pero debido a la emergencia sanitaria, se reprogramó para este año.

“Desde muy niño inicié mis primeras prácticas y en 1984 gané mis primeros premios donde mi instructor fue Eduardo Pérez Calle, un gran maestro en la provincia de Sullana. He formado parte de la selección peruana de Karate por 9 años, me siento muy orgulloso de haber obtenido logros para nuestro país y la experiencia que más me ha marcado es ser árbitro internacional”, cuenta Rolando Jiménez.

También, recordó que esta disciplina le ha permitido ganar diversos reconocimientos a nivel regional y nacional llegando incluso a participar en Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay y México representando a nuestro país.