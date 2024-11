Un fuerte y violento enfrentamiento entre los agricultores y la Policía, se registró en el canal Daniel Escobar, pues los hombres de campo pretendían abastecerse del líquido elemento para regar sus cultivos. La Policía tuvo que realizar disparos al aire para controlar a la turba, y pese a ello, lanzaron a un custodio del orden al viaducto.

El lamentable y violento enfrentamiento se registró en horas de la mañana de ayer en la Toma 18+300 del canal Daniel Escobar, cuando un grupo de más de 60 personas pretendía abastecerse de agua para sus cultivos, pero fueron impedidos por la policía que resguarda el viaducto desde el día jueves en diferentes puntos.

La policía tuvo que realizar varios disparos al aire para controlar a la violenta turba que a empujones lanzó a un custodio al viaducto.

Afortunadamente, el efectivo policial no resultó con lesiones y salió del canal.

Ya en horas de la tarde, la policía había retomado el control de la zona y la compuerta se mantenía custodiada para que el agua llegue hasta la Planta de Curumuy.

“El canal Daniel Escobar está siendo custodiado por la policía porque los agricultores quieren apropiarse del agua que ha sido destinada solo para el uso poblacional. Hay policías en diferentes zonas, por emergencia hídrica no se cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada. Nos falta personal para poder resguardar el canal”, precisó el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP, Manuel Farías Zapata.

De otro lado, los pobladores de las urbanizaciones Bello Horizonte y Hermanos Cárcamo de Piura, calificaron como una burla los anuncios realizados por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, y exigieron la cárcel para los responsables de esta crisis hídrica que afronta la región Piura. “Es una burla para la población lo dicho por el ministro de Vivienda, solo vienen para tomarse la foto, funcionarios figuretis, están atentando contra la salud y la vida de las personas, merecen pena de cárcel estos señores”, declaró indignada la morada de Bello Horizonte, María Eugenia Huarcaya.

También criticaron que el ministro de Vivienda anunció la adquisición de motobombas para abastecer de agua a la ciudad. “Dio un plazo de 4 horas para abastecer de agua a la ciudad, hasta ahorita no llega nada de agua. Están buscando soluciones para paliar la crisis, deberían invertir en solucionar el problema del pozo de Bello Horizonte”, afirmó Jorge Zavala.

“Ya son las 11 de la mañana del viernes y aún no tenemos ni una sola gota de agua. Es un cuento lo mencionado por el ministro, ya estamos a punto de colapsar con este sistema”, agregó otro poblador de Bello Horizonte que lleva 4 años sin agua, Crhistian Ahumada.

Los vecinos de ambas urbanizaciones reiteraron que, pese a no contar con el servicio de agua potable, la EPS Grau les continúa cobrando mes a mes.

“A mi no me cae ni una sola gota de agua, y a pesar de eso, la EPS Grau me cobra por el servicio. Tengo que estar comprando el agua a 180 soles una cisterna o mis hijas me envían agua”, indicó Yolanza Azalde.

Los piuranos también exigieron una sanción ejemplar para la EPS Grau por esta crisis hídrica, pues está atentando contra la salud de todos los piuranos porque las enfermedades como el dengue y diarreas aumentarán.

“Debería ver una sanción para EPS Grau porque no ha tenido el mantenimiento oportuno para los pozos como es el de Bello Horizonte. Si EPS Grau no es una empresa competente debería haber una sanción. ¿Dónde está la Sunass, Otass, Defensoría del Pueblo? Están atentando con la salud de toda la población piurana. ¿Quiénes se benefician en un estado de emergencia? Solo las grandes empresas y personas con poder adquisitivo...las enfermedades aumentarán, no solo será una crisis hídrica, sino una crisis sanitaria”, recriminó Silvia Cherre.

En la urbanización Hermanos Cárcamo, Jorge Córdova Silva (87 años), ha tenido que hacer un orificio en la pared lateral de su casa y colocar un tubo para poder abastecerse de agua de las cisternas que los abastecen.

“Demandamos que se busquen soluciones definitivas porque las cisternas no las vamos a tener toda la vida, se requiere la perforación de un pozo tubular, pero al mismo tiempo que nos incluyan a todas las 14 urbanizaciones y AA.HH. que vivimos esta situación inhumana, nos interconecten al proyecto de Curumuy”, dijo el poblador de Hermanos Cárcamo, Rodolfo Aquino.