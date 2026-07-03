El alcalde de Piura, Juan Francisco Cevallos, aseguró que la ciudad no está preparada para enfrentar un nuevo Fenómeno El Niño (FEN), tal como se registró en el año 2017, cuando el río Piura se desbordó.

“Definitivamente Piura hace mucho tiempo que no está preparada y uno de los temas que tenemos pendientes y justamente la raíz o la causa de no estar preparados es que no hemos hecho todavía nada definitivo para trabajar respecto del río Piura. Hoy escucho a muchos candidatos a la región que se rasgan las vestiduras y hablan del río Piura como si fuera un tema actual, cuando eso se viene conversando hace muchos años. Cuando ya han habido varios intentos fallidos y cuando Piura todavía no tiene un estudio definitivo que recién va a presentar al nivel de perfil, pero que va a tomar mucho tiempo por ejecutarlo y que va a tomar, además, muchos miles de millones de soles poder financiarlos. Debemos aspirar como región y como provincia tener primero un estudio definitivo de manejo integral del río Piura y, segundo, a tener un sistema de drenaje”, afirmo Cevallos.

Recordó que en el año 2017, el río Piura se desbordó con un caudal de aproximadamente 3400 m3 por segundo y ahora mismo apenas podría soportar por encima de los 2000 m3 por segundo. “Es una situación completamente alarmante. Se pone en riesgo a toda la zona urbana y a todo el Bajo Piura”, dijo.