El alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, con el objetivo de exponer un conjunto de propuestas para mitigar los efectos de las lluvias en nuestra región y prepararnos para el anunciado Fenómeno de El Niño Global. La cita se desarrolló en la Presidencia del Consejo de Ministros.

En declaraciones a la prensa, la autoridad provincial indicó que ha solicitado al premier priorizar obras definitivas para Piura, como el Plan Integral del rio Piura, los drenajes pluviales, la intervención de las cuencas ciegas, entre otros proyectos.

Por otro lado, el burgomaestre sostuvo que en el encuentro con el presidente del Consejo de Ministros no se ha abordado la suspensión del paro programado para este martes 18 de abril, sino para remarcar los pedidos planteados para proteger a Piura de nuevas inundaciones.

“Ha sido una reunión de trabajo para las obras importantes que necesita Piura y no ha sido para postergar el paro. Vamos a llevar a la Sociedad Civil los acuerdos que hemos tomado. No nos han dicho te vamos a dar esto para que tú frenes esta situación de convulsión social, no ha habido ningún condicionamiento por parte del premier, ha sido por temas de infraestructura y todos los acuerdos los daremos a conocer a la sociedad civil”, finalizó Madrid Orue.

La autoridad provincial indicó que desde el Gobierno Central no hubo un trabajo articulado y faltó comunicación, “pero lo van a corregir”, dijo. Asimismo, criticó al Contralor por desinformar a la población. “El contralor no sabe gestión pública. Se están haciendo declaraciones que lejos de informar, generan división y ahora el pueblo necesita estar unido junto a sus autoridades”, manifestó.

Cabe resaltar que en esta reunión también participó el gobernador regional, Luis Neyra León; la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte; la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo; el ministro de Educación, Oscar Becerra. Además de los viceministros de Hacienda del MEF y Gobernanza Territorial de la PCM.