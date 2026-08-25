Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia en los sectores más alejados, se realizó una jornada de justicia itinerante en el distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, donde atendieron demandas de alimentos, filiación y rectificación de partidas con la finalidad de acercar el servicio de impartición de justicia a las zonas alejadas.

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En el evento ingresaron 13 demandas entre alimentos, rectificación de partidas y ejecución de actas de conciliación; las audiencias en casos de alimentos correspondientes a este jornada se programarán para el martes 8 de setiembre.

Asimismo, para esa fecha se tiene programada una segunda jornada de justicia itinerante, la cual ofrecerá una feria de servicios integrales para la población.