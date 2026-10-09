Obras inconclusas, dificultades en agua y saneamiento, infraestructura vial, transporte y la preparación frente a futuras lluvias forman parte del escenario que deberá asumir la próxima gestión regional y las nuevas autoridades municipales desde el inicio de su mandato.

El docente de la UDEP, Guillermo Chang Chuyes, califica este panorama como un “caos” y advierte que el principal desafío será evitar que cada administración vuelva a empezar de cero.

Uno de los primeros retos será recibir ciudades con importantes proyectos todavía en ejecución cuando se aproxima la temporada de lluvias.

Precisó, entre otras intervenciones, los trabajos en la avenida Grau, la carretera Sullana-Paita y el cambio de redes de desagüe en diferentes calles del centro de Piura. “Estamos casi a un mes y esto va a generar caos porque todas las vías de la ciudad están abiertas”, señaló.

Advirtió que las obras pendientes en las redes de desagüe pueden dificultar la atención de aniegos durante las precipitaciones y generar condiciones favorables para enfermedades como el dengue y la leptospirosis.

Otro de los problemas que deberá enfrentar la próxima gestión es la brecha en los servicios de agua y saneamiento. “Las últimas gestiones no han tocado siquiera esta problemática”, dijo.

A ello se suma la situación del río Piura. El especialista considera que las intervenciones actuales tienen principalmente un carácter de mitigación y no representan una solución definitiva frente al riesgo de inundaciones.

“Ahorita es una limpieza, una descolmatación de mitigación, más no de prevención. No hay una obra mayor que resuelva finalmente las inundaciones que hemos tenido durante muchos años”, enfatizó.

En ese escenario, plantea que la siguiente gestión evalúe los proyectos de mayor envergadura, entre ellos la salida del río Piura al mar. Sin embargo, reconoce que una iniciativa de esa naturaleza requeriría acuerdos entre las provincias involucradas y el Gobierno Nacional.

La transición entre gestiones también tendrá un componente presupuestal. La actual administración tendrá a su cargo la aprobación del presupuesto que regirá durante el próximo año, por lo que Chang Chuyes considera importante que las autoridades electas puedan participar en su elaboración una vez conocidos los resultados definitivos.