El vehículo fue hallado en el distrito de Ignacio Escudero, en Sullana.
El vehículo fue hallado en el distrito de Ignacio Escudero, en Sullana.

Efectivos policiales de Carreteras de Marcavelica recuperaron en la una camioneta que registraba denuncia y orden de captura por hurto.

Se trata del vehículo marca Mitsubishi, modelo L-200, de placa P2F-885 que fue hallado oculto en una “caleta” ubicada en una trocha carrozable del sector conocido como Grifo Guerra, a la altura del kilómetro 40 de la carretera Panamericana Norte, entre Sullana-Talara, en el distrito de Ignacio Escudero.

Los agentes confirmaron que la camioneta registraba requisitoria vigente solicitada por la Seprove PNP de la localidad de Sullana desde el 3 de agosto del 2026.

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