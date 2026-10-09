Efectivos policiales de Carreteras de Marcavelica recuperaron en la provincia de Sullana, una camioneta que registraba denuncia y orden de captura por hurto.

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Se trata del vehículo marca Mitsubishi, modelo L-200, de placa P2F-885 que fue hallado oculto en una “caleta” ubicada en una trocha carrozable del sector conocido como Grifo Guerra, a la altura del kilómetro 40 de la carretera Panamericana Norte, entre Sullana-Talara, en el distrito de Ignacio Escudero.

Los agentes confirmaron que la camioneta registraba requisitoria vigente solicitada por la Seprove PNP de la localidad de Sullana desde el 3 de agosto del 2026.