Extorsionadores rompieron los vidrios de la puerta de ingreso del instituto Inford, ubicado en la provincia de Sullana y dejaron un papel extorsivo, donde le exigen al director y a los docentes, el pago de S/50 000 para no atentar contra sus vidas.

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Los delincuentes llegaron al local de la cuadra 8 de la calle Santa Martha en el asentamiento Sánchez Cerro y dejaron el manuscrito amenazante.“Director y profesores: tienen 24 horas para pagar 50 mil soles. Si no se alinean, morirán como pe... 1 x 1″, se lee en la hoja de cuaderno que fue dejada en el interior del instituto que funciona en la exbiblioteca del salón comunal y a pocos metros de la plazuela de este asentamiento.

Dicho manuscrito fue encontrado la mañana de ayer, cuando el personal llegó a labora. Tras ello, comunicaron y denunciaron el hecho a la Policía que realizó las diligencias. Además, habrían solicitado visualizar las imágenes de las cámaras de vigilancia de inmuebles cercanos para poder identificar a los responsables.