Con mucho esfuerzo, disciplina y mucha pasión, el equipo piurano del Club Grau cosechó un impresionante medallero y cuatro trofeos individuales a los mejores nadadores de sus categorías en el I Torneo de Velocidad Oasis, realizado en las instalaciones del Oasis Country Club.

De la mano de su entrenador Alan Elera, los piuranos dejaron en alto el nombre de nuestra región, al alzarse con 13 medallas de oro, 7 de plata y 13 de bronce, sobresaliendo entre los demás competidores en esta justa nacional.

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LOS MEJORES

En la categoría Juvenil B, la nadadora Nina Franco Antón se alzó con 4 medallas de oro en las modalidades de libre, pecho, espalda y mariposa, además del trofeo a la Mejor Nadadora. Mientras tanto Joaquín Mogollón Vegas (de la Juvenil A1), obtuvo medallas de oro en Mariposa y en Libre, y plata en pecho y espalda y también trofeo al Mejor Nadador Juvenil A1.

En la categoría Infantil B1, la delfín Giulia Narváez logró medallas de oro en mariposa y espalda, además de plata en pecho y bronce en Libre, también alzó con el trofeo a la Mejor Nadadora Infantil B1.

​Santiago Balbín (Pre-mínima 1-5 años) cosechó 4 preseas de oro en las modalidades 25 mt. libre, espalda, pecho y mariposa, más trofeo Mejor Nadador de su categoría.

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MÁS MEDALLAS

A medida que avanzaba la competencia, los y las piuranas siguieron subiendo al podio. Antonella Bereche (en la categoría Juvenil 1) logró cuatro medallas de plata en libre, pecho, mariposa y espalda. Macarena Galecio (Pre-mínima 2-6 años) obtuvo presea de oro en 25 mt. pecho y bronce en 25 mt. libre.

Posteriormente, ​José María Novoa (Juvenil B), se hizo acreedor de medalla de plata en la modalidad espalda, y preseas de bronce en libre y mariposa. También Yareli Balbín (Mínima 1-7 años) logró medalla de plata en 25 mt. pecho.

Finalmente, Mónica Andrade cosechó medallas de bronce en espalda, pecho, mariposa y libre. ​Itzel Bacón, alzó 3 medallas de bronce en 50 mt. mariposa, libre y pecho y Víctor Palacios Villafuerte (Juvenil B), presea de bronce en pecho.