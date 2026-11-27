Entre dos y cuatro niños fallecen cada mes en Arequipa debido a malformaciones congénitas del corazón, principalmente recién nacidos y prematuros que requieren intervenciones quirúrgicas oportunas, pero que encuentran dificultades para acceder a estos procedimientos de alta complejidad.

La cardióloga pediatra del hospital Honorio Delgado, Maguif Mallma, explicó que uno de los principales problemas es la demora en las referencias hacia establecimientos especializados de Lima, debido a que existe una fuerte presión en los hospitales por la gran demanda de pacientes de todo el país.

Actualmente, las cirugías a corazón abierto que se realizan mediante campañas en el hospital Honorio Delgado están dirigidas a menores que pesan al menos 10 kilogramos, durante el año se han realizado 12 intervenciones quirúrginas de este tipo, además de otras que no son complejas.

La especialista explicó que los menores con cardiopatías congénitas pueden presentar dificultades para su desarrollo, padecer de desnutrición y sufrir neumonías recurrentes. Sin una intervención oportuna, estas malformaciones pueden ocasionar daños irreversibles en el corazón y los pulmones. Incluso, algunos llegan a la edad adulta sin haber sido operados, para entonces una cirugía correctiva ya no es viable.